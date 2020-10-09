فيديو.. دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت

أفاد مراسل "دوت الخليج" بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، وتحديدا في منطقة طريق الجديدة.
وقال مراسلنا إن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار خزان للمازوت.
وتقوم فرق الإطفاء حاليا بإطفاء الحريق الذي تسبب به الانفجار في شارع أبو شاكر، كما يحاول الدفاع المدني إخلاء الشقق المحيطة بمكان الحادث.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الانفجار خلف خسائر بشرية أم لا، فيما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من الجرحى.
وما يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.
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