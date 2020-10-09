رئيس الوزراء الأرميني يدعو إلى التصدي للتوسع التركي

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بدعم تركيا لأذربيجان في قره باغ، وقال إن "يريفان وجمهورية قره باغ هما الحد الأخير أمام التوسع التركي".

وأضاف باشينيان في مقابلة مع صحيفة La Republica الإيطالية: "أرمينيا وقره باغ، هما آخر العقبات أمام طريق التوسع التركي، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، سيرى الأتراك قريبا على أبواب فيينا، كما كان الحال في القرن السابع عشر".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

وأعلن رئيس وزراء أرمينيا اليوم الجمعة، استعداد بلاده لاستئناف عملية السلام حول إقليم قره باغ وفقًا لإعلان الدول التي تترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال باشينيان خلال جلسة حكومية للاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، في يريفان: "نحن واثقون في مبدأ التسوية السلمية للصراع في قره باغ ومستعدون لاستئناف عملية السلام وفقًا للبيانات الصادرة خلال الأيام الماضية من قبل قادة ووزراء خارجية الدول التي تترأس مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أرمينيا وأذربيجان، أكدا مشاركتهما في مفاوضات بموسكو لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.