حصيلة يومية قياسية.. فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 20339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قياسية.

وأبلغت فرنسا عن 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 32630 حالة.

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جاء ذلك بعدما قررت فرنسا إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة تفشي وباء كورونا في عدد من المدن بينها ليون وليل.

واضطرت السلطات لفرض إجراءات الإغلاق في بعض المدن منها العاصمة باريس ومارسيليا، حيث يتعين عليها تطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة.

وفي مؤشر على خطورة الوضع، سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد، أمس الخميس.

وواصلت الإصابات في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية، وتركزت في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 10 آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.