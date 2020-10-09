ادعاءات وزير دفاع الوفاق لضرب العملية السياسية.. الجيش الليبي: نؤيد الخيار السلمي وسنلجأ للحرب عند الضرورة

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مزاعم وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش بتحرك وحدات من الجيش نحو مدن في الغرب الليبي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المسماري أن ادعاءات وزير دفاع الوفاق عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليًا المدعومة من المجتمع الدولي.
وقال المسماري "ملتزمون بإعلان وقف إطلاق النار، وسنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".
وتابع المسماري "المليشيات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح مساعي حل أزمة بلادنا ومحاربة الإرهاب وبناء دولة ديمقراطية".
وأعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الخميس، أنه يتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة، لمتابعة المشاورات بشأن سبل حل الأزمة الليبية.
وقال نورلاند، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه "سيواصل سفره إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع تركيا حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا".
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