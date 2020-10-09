تغيير موعد إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن

يكثر البحث في هذا الوقت من كل شهر ميلادي عن ميعاد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن, حيث كما هو معتاد للمواطنين أنه يتم إيداع مبالغ الدفعات الخاصة ببرنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم عطله رسميه حيث يتم تقديم اليوم أو تأخيره, حيث صادف اليوم العاشر من شهر أكتوبر عطله رسميه, كما يعتبر برنامج حساب المواطن من اهم برامج المساعدات الإنسانية والمالية للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم ميعاد إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن كما سوف نوضح لكم شروط الحصول على مساعدات برنامج حساب المواطن للمتقدمين الجدد, وكيفية إضافة تابع لك.

ميعاد إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن السعودي

حيث كما هو معتاد في برنامج حساب المواطن أنه يتم إيداع المبالغ الجديدة الخاصة ببرنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي, ولكن صادف هذا اليوم عطله رسميه, كما صادف أيضاً اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع عطله رسميه وهو يوم الجمعة, لذا سوف يتم إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر والموافق يوم الأحد.

لابد أن تتوافر لدي المتقدم الهوية الشخصية وكارت العائلة والأحوال المدنية. أقصي راتب مسموح به للحصول على مساعدات برنامج حساب المواطن هو 20 ألف ريال سعودي. لابد من توافر حساب بنكي للمتقدم, وحساب آيبان. إيضاح الدخل الشهري للشخص المتقدم. إيضاح الدخل الشهري لزوجته المتقدم إذا كانت تعمل. لابد من إيضاح إذا كان يحصل على مساعدات آخري من المملكة العربية السعودية أم لا.

يتم الدخول علي موقع برنامج حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات الخاصة بك.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة طلب صرف ثم تقوم بالضغط على أيقونة بيانات التابعين.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة إضافة تابعين.

ثم تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالتابعيين الجدد.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة طلب تسجيل.

كيفيه التسجيل في برنامج حساب المواطن للمتقدمين الجددخطوات إضافة تابعين في برنامج حساب المواطن