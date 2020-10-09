تمويل شخصي بدون تحويل الراتب في 30 دقيقة فقط

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب؛ حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم وأقوي البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عروض بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتتوافق تلك التمويلات مع فئة كبيرة من فئات المجتمع السعودي، لذلك فقد نقدم لكم زوار موقعنا الكرام تفاصيل التمويل الشخصي الذي يقدمه مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب الشهري، وذلك لتقديم التسهيلات للمواطنين السعوديين وتسهيل الشروط عليهم، فقد يتمكن أي مواطن سعودي من الحصول علي القرض مباشرةً من مصرف الراجحي لسد الاحتياجات المالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وسد أعباء الحياة كشراء منزل أو تصليحها، أو شراء سيارة أو تصليح سيارتك الشخصية، أو تلبية أي احتياجات شخصية أخري.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

مصرف الراجحي من أقوي المصارف في المملكة العربية السعودية وأهمها علي الإطلاق، حيث يقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة والعروض البنكية التي تختلف عن العروض التي يقدمها أي بنك أخر بالسعودية والتي تفيد المواطنين السعوديين والتي تساهم في توفير السيولة المالية للمواطن السعودي بسهولة وبتوافق مع أحكام وشروط الشريعة الإسلامية وتسهيل ظروف الحياة علي المواطن السعودي، خاصةً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد بما فيهم المملكة العربية السعودية بعد انتشار وتفشي فيرس كورونا “كوفيد 19” وبسبب الإجراءات الاحترازية لتوفير الأمان وحماية المواطن وصحته الشخصية ضد انتشار ذلك الوباء اللعين، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا تفاصيل التمويل الشخصي.

لابد أن يكون العميل الراغب الحصول علي التمويل الشخصي سعودي الجنسية ولا يُقدم الي أي جنسية أخري.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 20 ألف ريال سعودي في الشهر.

يجب ألا يقل سن العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 25 عاماً كحد أدني ولا يزيد عن 55 عاماً كحد أقصي.

يجب ألا تقل مدة القرض عن سنة كحد أدني ويصل الي 5 سنوات كحد أقصي.

أن يلتزم المتقدم بالسداد بانتظام كل شهر بثلث الراتب الشهري.

إضافة رسوم إدارية بنسبة 1% علي قيمة القرض النهائي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية