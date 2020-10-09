أسرع تمويل بدون ضامن تصل قيمته إلى 30 ضعف الراتب من مصرف الراجحي

أسرع تمويل بدون ضامن وبالتقسيط حتى 10 سنوات يأتي ضمن أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء حيث يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم المصارف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة يبلغ عددها أكثر من 500 فرع كما يمتلك الراجحي فروع في بعض الدول العربية مثل المملكة الأردنية الهاشمية وماليزيا والبحرين كما يقدم البنك خدمات تمويلية للأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وعلى صعيد الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء يقدم البنك تمويل بدون ضامن وبالتقسيط حتى 10 سنوات بدلاََ من 8 سنوات وذلك بإجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء

خصائص التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل بدون ضامن أو كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات كما يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل 30 ضعف الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى سرعة إتمام إجراءات التمويل الشخصي وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

تمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي إلى 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي و 25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي إلى وجود كفيل أو ضامن. يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي بدون ضامن حتى 50 ألف دينار. يقدم مصرف الراجحي تأمين تكافلي على الحياة متوافق مع الشريعة الإسلامية. يتيح البنك للعملاء إمكانية توحيد جميع الإلتزامات المالية في قسط شهري واحد. يمكن أن تصل فترات سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل حتى 96 شهر وذلك للعاملين في القطاع الحكومي و 84 شهر للعاملين في القطاع الخاص.

رابط التقديم على أسرع تمويل بدون ضامن وشروط الحصول على التمويل من مصرف الراجحي

يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية الحصول على تمويل بدون ضامن وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي بدون كفيل وتعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم لاستكمال طلب التمويل الشخصي وفى هذا المقال سوف نتعرف على الشروط التي وضعها البنك والواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون ضامن ولا كفيل من مصرف الراجحي

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 300 دينار للعاملين في القطاع الحكومي و400 دينار للعاملين في القطاع الخاص.

يشترط ألا يقل مدة العمل عن 3 أشهر وذلك للعملاء العاملين في القطاع الحكومي و6 أشهر للعملاء العاملين في القطاع الخاص.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لدي مصرف الراجحي.

يشترط تحويل الراتب الشهرى للعميل.

هوية الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم. كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لآخر6 أشهر. صندوق بريدي ورمز بريدي خاص بالمتقدم. تقديم آخر قسيمة راتب أو اقتطاع عسكري. تقديم وثيقة إثبات سكن مثل فاتورة مياة أو فاتورة كهرباء أو هاتف أرضي.

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون ضامن من مصرف الراجحي