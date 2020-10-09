أخبار اليمن : عٌباد يؤكد أهمية المشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي

عٌباد يؤكد أهمية المشاركة في إحياء ذكرى المولد النبويأكد أمين العاصمة حمود عباد أهمية تفاعل ومشاركة الجميع في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار عٌباد في لقاء للجان الحشد المركزية والفرعية بذكرى المولد النبوي في مديرية الوحدة اليوم، إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس حب ومكانة الرسول الأعظم في النفوس، ويجسد ارتباط اليمنيين بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه.

ولفت إلى أهمية استغلال هذه الذكرى في تعزيز الصمود ورفد الجبهات لمواجهة العدوان .. مشيداً بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خاصة بجبهة الساحل الغربي.