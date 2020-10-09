فرنسا تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا بأكثر من 20 ألف حالة

وسجلت وزارة الصحة، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة، 109 وفيات بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلى للوفيات إلى 32630.

وكان وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، قد أعلن يوم اليوم الخميس الماضى، عن حالة التأهب القصوى فى 4 مدن بسبب تفشى كورونا، وذلك اعتبارا من غد السبت.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية فى عدد الإصابات بالوباء.