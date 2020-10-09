حالة الإنذار القصوى.. وحدات عسكرية تتحرك نحو المنطقة الخضراء في بغداد

أفادت قناة "العربية" بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر أمرًا بتحرك وحدات عسكرية، نحو المنطقة الخضراء، بالعاصمة بغداد.

وأضافت القناة، أن التحركات العسكرية في بغداد تتم بعد إعلان حالة الإنذار القصوى لتشديد الإجراءات الأمنية من أجل منع عمليات إطلاق الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء.

وأوضحت القناة أن كتيبة الدبابات التابعة للفرقة التاسعة بالجيش العراقي باشرت التحرك باتجاه المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية، والتي تتعرض بشكل دوري لهجمات بصواريخ الكاتيوشا.

وأكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأحد الماضي، أن الدولة العراقية تمكنت من "التوصل لخيوط مهمة" بشأن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد.

وأفاد رسول في تصريح صحفي، بأن "الجهد الاستخباراتي هو الحاضر، لذلك العمل جار وفقا لخطة استخباراتية دقيقة توصلنا من خلالها لخيوط مهمة بشأن إطلاق الصواريخ".

وذكر أن "اللجان التحقيقية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، كانت الغاية منها الوصول إلى مطلقي الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء والمواطنين".

فيما لم يذكر اللواء رسول في تصريحه أي معلومة بشأن الأطراف التي تقف وراء عمليات إطلاق الصواريخ التي تسقط بين حين وآخر داخل العاصمة بغداد، وكان آخرها ما حدث الأسبوع الماضي عندما تسببت بعض الصواريخ بمقتل 5 مدنيين، جلهم من الأطفال، غربي بغداد.