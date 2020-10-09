سماع دوي انفجار قذيفتي آر بي جي وإطلاق نار في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار قذيفتي ار بي جي، واطلاق نار، في حي المعالي بمدينة الهرمل في محافظة بعلبك شمال لبنان.

وأوضحت أن الحادث تسبب بأضرار مادية في سيارة، وحالة من الهلع بين الأهالي، دون كشف مزيد من التفاصيل.

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وكان الجيش اللبناني أعلن إحباط محاولة تهريب مادة المازوت في الهرمل، وتمكن من ضبط السائق.

جاء ذلك بعد وقت قصير من وقوع انفجار خزان مازوت في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث اندلعت النيران في المكان.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن حالة من الهلع بين السكان في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

ولم تذكر السلطات وقوع ضحايا وجرحى جراء الانفجار، لكنها أكدت وجود حالات اختناق.

تأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعاف من آثاره حتى الآن.

في وقت سابق، قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.