انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو والصور “النيران تشتد” حرائق ضخمة تجتاج إسرائيل ومئات الحرائق حتى الآن واجتماع عاجل لنتنياهو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اجتاحت النيران العديد من المواقع في فلسطين المحتلة وانتشرت النيران في العديد من الأماكن، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قياداته وذلك من أجل طلب مساعدات دولية للسيطرة على النيران.

حرائق ضخمة تجتاج إسرائيل وأكثر من 250 حريق حتى الآن

وقام العديد من النشطاء في إسرائيل بتداول العديد من الفيديوهات والصور للحرائق التي ضربت إسرائيل، وأشار البعض إلى وجود أكثر من 250 حريق حتى الآن وقوات الحماية المدنية تتعامل مع الحرائق.

وأشار المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان، إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني اجتمع مع وزير الأمن الداخلي، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس مصلحة الإطفاء والطوارئ وعد من المسئولين لبحث طلب المساعدات الدولية للسيطرة على الحرائق.

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وأشار جندلمان إلى أن نتياهو أمر باستخدا جميع الوسئل والمواد المتاحة للسيطرة على حرائق إسرائيل، وذلك لحين حسم أمر طلب المساعدة الدولية.