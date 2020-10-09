مقتل 14 مدنيا وإصابة 8 آخرين فى هجوم مسلح غربى إثيوبيا

وقال دوجاز- فى بيان، بثته شبكة "أيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة - إن قوات الأمن تمكنت من قتل 14 مسلحا واعتقلت مسلحين اثنين من منفذى الهجوم وصادرت خمسة رشاشات كلاشينكوف.

وأوضح أن من بين الضحايا المدنيين أجنبيا، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت منطقة "بنى شنقول-جوموز"، الواقعة غربى البلاد، قد تعرضت لهجومين إرهابيين مؤخرا، قتل خلالهما عشرات الأشخاص.

يذكر أن النزاعات العرقية تشكل واحدة من أهم التحديات التى تواجه رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد.