ذكر الصليب الأحمر اللبناني أن حصيلة ضحايا انفجار خزان طريق الجديدة بالعاصمة بيروت ارتفعت إلى 4 قتلى.
وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن عدد الجرحى جراء الانفجار تجاوز العشرين، وفي حالة تزايد.
وعملت قوات الدفاع المدني اللبناني على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الانفجار الذي وقع بالعاصمة بيروت منذ قليل.
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن حالة من الهلع بين السكان في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.
وتأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعاف من آثاره حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 4 قتلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.