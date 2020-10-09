ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 4 قتلى

ذكر الصليب الأحمر اللبناني أن حصيلة ضحايا انفجار خزان طريق الجديدة بالعاصمة بيروت ارتفعت إلى 4 قتلى.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن عدد الجرحى جراء الانفجار تجاوز العشرين، وفي حالة تزايد.

وعملت قوات الدفاع المدني اللبناني على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الانفجار الذي وقع بالعاصمة بيروت منذ قليل.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن حالة من الهلع بين السكان في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وتأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعاف من آثاره حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.