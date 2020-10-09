مقتل رهينة سويسرية على يد إرهابيين في مالي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مجموعة إرهابية في مالي أقدمت على قتل رهينة سويسرية كانت بحوزتهم.

وأعلنت الرئاسة المالية الإفراج عن 4 رهائن كانوا مختطفين لدى الجماعات المسلحة، بينهم القيادي المعارض سومايلا سيسي، والناشطة في العمل الإنساني صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في العالم، إضافة لرهينتين إيطاليتين، أحدهما اختطف في النيجر عام 2018.

ولم تقدم الرئاسة المالية في بيان صادر عنها تفاصيل بشأن الإفراج عن هؤلاء، لكن السلطات المالية أفرجت قبل أيام عن أكثر من 100 من معتقلي الجماعات المسلحة لديها.

وكانت الجماعات المسلحة قد اختطفت سومايلا سيسي البالغ من العمر 70 عاما، والذي حل ثلاث مرات في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية المالية، في 25 مارس الماضي أثناء مشاركته في الحملة للانتخابات التشريعية شمالي غربي البلاد.

واختطفت بيترونين ذات ال75 عاما في 24 ديسمبر 2016 على يد مسلحين في غاو شمالي البلاد، حيث كانت تقيم منذ أعوام وتعمل في منظمة لمساعدة الأطفال.

ويرجح أن الرهائن الأربع كانوا محتجزين لدى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.