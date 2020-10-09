أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف صنعاء وصعدة ومأرب والجوف

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طيران العدوان يقصف صنعاء وصعدة ومأرب والجوف

عاود طيران العدوان السعودي شن سلسلة من الغارات الجوية على صنعاء وصعدة ومأرب والجوف. طيران العدوان يقصف صنعاء وصعدة ومأرب والجوفعاود طيران العدوان السعودي شن سلسلة من الغارات الجوية على صنعاء وصعدة ومأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على نقيل الوتدة بمديرية خولان الطيال في صنعاء، وغارة على مديرية الظاهر بصعدة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ16 غارة منطقتي الخنجر والمرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف، وغارة على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

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