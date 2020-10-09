إصابة وزيرة جزائرية بفيروس كورونا

أعلنت كاتبة الدولة المكلفة رياضة النخبة في الحكومة الجزائرية سليمة سواكري، مساء الجمعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتكون أول عضو في الحكومة يصاب بالوباء منذ بداية انتشاره في مارس.
وكتبت سواكري على "فيسبوك": "تأكدت إصابتي بكوفيد 19. أسأل الله الشفاء لي ولجميع المرضى".
وتعقد اجتماعات مجلس الوزراء في الجزائر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عبر التواصل المرئي عن بعد.
وكان آخر نشاط غطته وسائل الإعلام لسواكري، وهي بطلة سابقة في رياضة الجودو، زيارتها لرياضيي منتخب المصارعة والملاكمة المشاركين في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.
والجمعة، أعلنت وزارة الصحة وفاة 1789 شخصا منذ ظهور الوباء في مارس، منهم 4 خلال الـ24 ساعة الماضية، أما إجمالي الإصابات فبلغ 52804.
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