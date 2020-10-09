ترامب يعلن عن أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، تجمعا انتخابيا هو الأول له منذ خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت حملته الانتخابية.
والتجمع الذي سيعقد في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا، يأتي بعد 12 يوما على إعلان إصابة ترامب بـ"كوفيد 19".
وذكرت الحملة أن ترامب سيلقي كلمة في مطار أورلاندو سانفورد الدولي.
وأكد الرئيس الأميركي مرارا خلال فترة تعافيه، أنه ينتظر بفارغ الصبر أن يخوض مجددا حملته الانتخابية ميدانيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إن الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامة "بلا مخاطر" بدءا من السبت.
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