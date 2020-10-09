بيلوسى تعلن عن تشريع يضبط إجراءات عزل الرئيس الأمريكى

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، عن تشكيل لجنة مستقلة للمساعدة فى تحديد إجراءات وسبل عزل الرؤساء الأمريكيين من مناصبهم، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأكدت بيلوسى فى مؤتمر صحفى، أن "هذا التشريع ضمان لاستقرار الحكومة واستمراريتها فى حال عدم أهلية الرئيس لمواصلة مهامه ولا يتعلق بالرئيس دونالد ترامب". وأضافت: "ترامب سيواجه حكم الناخبين لكنه أظهر حاجتنا لعملية تضبط اختيار وعزل رؤساء المستقبل.. أهلية الرئيس يجب أن تتحدد بالعلم والحقائق".

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