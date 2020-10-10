وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 150 ألفا

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وفيات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن الوفيات الناجمة عن وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 150 ألفاأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تقترب من الـ150 ألف وفاة. وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 682 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و27444 إصابة جديدة. وسجلت في البرازيل حتى الآن 5055888 إصابة و149639 حالة وفاة بالفيروس. المصدر: "رويترز"

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