مقتل رهينة سويسرية محتجزة فى مالى منذ 4 أعوام

وقالت الوزارة فى بيان على موقعها الإلكترونى "لقد قُتلت على ما يبدو على أيدى خاطفيها أعضاء جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابية قبل نحو شهر".

وأضاف البيان أن ملابسات قتلها ما تزال غامضة، لكنها أوضحت أن السلطات الفرنسية حصلت على المعلومات من رهينة فرنسية أفرج عنها مؤخرا.

وأشارت الوزارة إلى إن السلطات السويسرية تعاونت مع السلطات فى مالى وشركاء دوليين طوال الأعوام الأربعة الماضية لمحاولة إطلاق سراح الرهينة. ولم تذكر الوزارة اسم الرهينة.

من جانبه، ندد وزير الخارجية السويسرى إيجناسيو كاسيس بقتل الرهينة فى بيان، وقالت الوزارة إنها ستسعى لمعرفة المزيد عن ملابسات قتلها وموقع دفنها.