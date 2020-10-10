البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 682 حالة وفاة و27444 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتؤكد الأرقام أن البرازيل، بسكانها البالغ عددهم 210 مليون نسمة، هى ثانى أكبر دولة تسجل فيها الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة بأكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن عقار "هيدروكسى كلوروكين" هو الحل وهدية من الله لعلاج الوباء.

وقال الرئيس الذى يروج بشكل دائم لهذا الدواء المضاد للملاريا ، كعلاج فعال ضد فيروس كورونا، "علينا أن نعتنى بكبار السن، ولكن بخلاف ذلك، علينا العمل لأن الله اعطانا الكلوروكين .

وحذرت مؤسسة أوزوالدو كروز (فيوكروز) ، مركز الأبحاث الطبية البرازيلي الشهير ، من أن البلاد قد تواجه موجة جديدة من الوباء "مع اتجاه طويل الأجل" وأوصت "بتعزيز تدابير الحماية".