نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة خاصة لمبايعة ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بدولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بناءً على الدستور الكويتي على الأمير أن يرشح ولي عهد للدولة خلال فترة زمنية أقصاها عام لاختيار ولي العهد ويعد الأمير مشعل الأحمد الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الجديد من أبرز المرشحين لولاية العهد وكان الأمير من المرافقين للأمير الراحل خلال فترة علاجه بأمريكا وينافس الأمير مشعل على هذا المنصب كلا من الشيخ محمد صباح سالم الصباح والشيخ ناصر الصباح نجل الأمير الراحل ومنصب ولي العهد هو ثاني أهم منصب في دولة الكويت.

جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي الأربعاء الموافق السابع من أكتوبر الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه سوف يتم توجيه دعوتين لعقد جلستين خاصتين يوم الأربعاء العشرون من صفر عام ١٤٤٢ه‍ الموافق السابع من أكتوبر ٢٠٢٠م وسوف تعقد الجلسة الأولي في تمام الساعة التاسعة صباحا وهي جلسة تأبين للأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الأمير صباح الأحمد جابر الصباح وتأتي هذه الخطوة في إطار الشكر والتقدير والعرفان لكل ما قدمه الأمير الراحل في مجلس الأمة باعتباره أحد الداعمين والمساهمين في تأسيس هذا المجلس بينما تنعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا لاستكمال جدول أعمال أغلب القوانين والتقارير التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الماضي والتي ألغيت بسبب وفاة الأمير الراحل.

موعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر

صرح الغانم أنه سوف تكون الجلسة الختامية وكذلك فض دور الانعقاد الرابع نهاية الخميس الحادي والعشرين من صفر ١٤٤٢ه‍ الموافق الثامن من أكتوبر ٢٠٢٠م.

مبايعة ولي العهد الجديد الخميس المقبل

قال الغانم أنه في حال قرر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد يوم الأربعاء إرسال الأمر الأميري الخاص بتزكية ولي العهد سوف يتم عقد الجلسة الأولي لمجلس الأمة الخميس الثامن من أكتوبر ٢٠٢٠م في تمام الساعة التاسعة صباحا لمبايعة سمو ولي العهد وكذلك لأداء اليمين الدستورية لولي العهد الجديد ويعقبها الجلسة الختامية ثم فض دور الانعقاد وفي حالة عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم الأربعاء سوف يتم المبايعة وأداء اليمين الدستورية بعد فض دور الانعقاد وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.