تداول العربي | عالمك الحقيقي للربح والاستثمار الإلكتروني

يعتبر تداول العربي من أقوي الشركات العربية للاستثمار في الشرق الأوسط، حيث تهتم شركة العربي بمجال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية مثل المشاريع الصناعية، والزراعية وكذلك المشاريع الخدمية في الدول العربية، كما تهتم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية لكلا القطاعين العام والخاص سواء داخل الدول العربية أو خارجها، لذلك تحظى الشركة بعدد مستثمرين يتزايد يوماً بعد يوم.

تداول العربي

تمتلك شركة العربي للاستثمار قطاعاً كبيراً من المستثمرين وللمتداولين في السوق السعودية، حيث تتكون الشركة من 17 دولة عربية برأس مال يتجاوز 1.2 مليون دولار أمريكي، فنجد اهتمام المستثمرين كبيراً في قطاعي خدمات الأموال والبترول، ومن القطاعات الاستثمارية التي تهتم بالبترول، قطاع شركة سابك، وكذلك سهم ارامكو، وشركة المصافي وغيرها من الشركات البترولية العملاقة، لذلك سنوضح طريقة التسجيل للاستثمار من خلال شركة العربي.

كيفية التسجيل في العربي للاستثمار

يمكن لجميع المواطنين السعوديين مزاولة عملية الاستثمار الإلكتروني من خلال شركة العربي للاستثمار، حيث توفر الشركة أكبر قاعات التداول في جميع أنحاء المملكة السعودية، حيث تعتبر قاعة الرياض أكبر تلك المراكز، وكما يمكنك شراء الأسهم وبيعها إلكترونياً من خلال التسجيل في منصة العربي للتداول وهو كالتالي:

أولاً يجب الدخول إلى منصة العربي للاستثمار.

يظهر لك مربع البيانات، فقم بكتابة ( رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، ثم رقم المحفظة الاستثمارية).

قم بكتابة رمز التحقق الموجود بالصورة.

ثم قم بالضغط على إرسال.

وبتلك الخطوات البسيطة يكون بإمكانك التداول من خلال منصة العربي، كما يقدم بنك الراجحي، وبنك الإنماء خدمة التداول الإلكتروني من خلال منصة البنك.

تطبيق العربي للاستثمار

توفر شركة العربي تطبي تداول العربي، لتسهيل عمليات التداول في أي مكان، كما يمكنك تحميل التطبيق كالتالي:

فعند استخدامك لهذا التطبيق يكون بإمكانك التداول ومعرفة جميع أخبار السوق السعودية بالتفصيل.

خدمة التداول هاتفياً

تقدم الشركة رقم 00966920011868 والذي يمكنك من خلاله التداول ومعرفة جميع أخبار السوق وتلقي الاستشارات حول سهم معين تود شراءه وذلك من قبل خبراء في مجال التداول والاستثمار الإلكتروني.

وبذلك يكون قد تمكنا من التسجيل في العربي للاستثمار، ومزاولة عمليات التداول والاستثمار الإلكتروني، سواء من خلال منصة الشركة، أو من خلال التطبيق المتاح للهواتف الذكية.