أهم 5 مخاطر سوء استخدام البطاقات الائتمانية بطريقة غير مدروسة

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تزداد عمليات البحث حول طرق استخدام البطاقات الائتمانية خاصة بعد إعلان البنوك السعودية في المملكة العربية السعودية عن أهم مخاطر سوء الاستخدام، حيث هناك العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة سهلة من أجل أن يتمكنوا من الاستخدام بدون مواجهة أي مشاكل، فقد أكدت البنوك السعودية أن استخدام البطاقة الائتمانية يتم بطريقة غير مدروسة، حيث يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبيرة تؤثر على سجل حامل البطاقة الائتمانية وتؤثر أيضاً على قدرته في تسديد وإدارة التزاماته وشئونه المالية الأخرى، وقد قالت البنوك السعودية من خلال “انفوجرافيك” على حسابها الرسمي من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه من أبرز هذه المخاطر هي إساءة استخدام بطاقة الائتمان من قبل الغير إذا لم يتم الحفاظ عليها بشدة، وتسديد مبالغ إضافية كرسوم في حال تأخر السداد وفي حال تسديد جزء من المبلغ.
ومن الجدير بالذكر أن البطاقة الائتمانية من الممكن أن تكون أداة سهلة تهدف إلى التشجيع على الاستهلاك وهذا إذا لم يتم التحكم في استخدامها والتعامل معها بوعي كبير ومسؤولية جادة، كما إنه من عيوب استخدام البطاقة الائتمانية إنها معرضة للضياع أو السرقة واستخدامها من قبل شخص آخر غير مالك لهذه البطاقة كما إن البطاقة تعتبر من الأدوات المالية والتي تتطلب متابعة مستمرة وبانتظام وإدارة سليمة والعنصر الأهم هو الالتزام بتواريخ السداد.مخاطر استخدام بطاقة الائتمان :
هناك العديد من مخاطر استخدام بطاقة الائتمان والشائع منها لدى الكثير من الناس وبالنسبة لبعض الناس الذين لا يعلمون هذه المخاطر ، فمن خلال موقعنا ثقفني هذا نقدم لكم هذه المقالة والتي تضم جزء منها على مخاطر استخدام بطاقة الائتمان والتي منها:-
- إمكانية إساءة استخدامها من قبل الغير إذا لم يتم المحافظة عليها
- تسديد مبالغ إضافية كرسوم في حال تأخير السداد وفي حال تسديد جزء من المبلغ
- أداة مالية سهلة تشجع على الاستهلاك إذا لم يتم التحكم باستخدامها والتعامل معها بوعي ومسؤولية
- إمكانية ضياع (فقد) أو سرقة البطاقة واستخدامها من قبل شخص آخر
- تعتبر من الأدوات المالية التي تتطلب متابعة مستمرة وإدارة سليمة والتزام بتواريخ السداد .
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