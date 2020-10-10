"لا أخلاقي وخليع".. دولة تحظر تيك توك وتحبط 43 مليون مستخدم

في ضربة جديدة لـ"تيك توك" الذي يتعرض لتدقيق متزايد مع تنامي شعبيته في أنحاء العالم، قررت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان، الجمعة، حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المثير للجدل.

وقالت الهيئة إن الحظر جاء في ضوء "شكاوى من قطاعات مختلفة من المجتمع، من محتوى لا أخلاقي وخليع على تطبيق تبادل ونشر مقاطع الفيديو".

وأضافت أنها ستراجع قرار الحظر إذا تبنى التطبيق آلية مُرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

وتحتل باكستان المركز رقم 12 عالميا من حيث عدد تنزيلات "تيك توك"، الذي تم تحميله نحو 43 مليون مرة في أنحاء البلاد.

وقالت شركة "تيك توك"، إن تطبيقها "ملتزم باتباع القانون في الأسواق التي يطرح بها. كنا على تواصل بانتظام مع سلطة الاتصالات الباكستانية ومستمرون في العمل معهم. نأمل في الوصول إلى نتيجة تساعدنا على مواصلة تقديم الخدمة لمجتمع الإنترنت الحيوي والإبداعي في البلاد".

تطبيق "تيك توك" الذي تمتلكه شركة "بايت دانس" ومقرها الصين، يتمتع بشعبية واسعة حققها في فترة وجيزة، من خلال تشجيع المستخدمين الشبان على نشر مقاطع فيديو قصيرة. لكن انتشاره السريع أثار مخاوف عدد من الدول بشأن الأمن والخصوصية بسبب صلاته ببكين.

ونفى التطبيق مرارا أن تكون صلاته بالصين تشكل أي خطر أمني لدول أخرى.