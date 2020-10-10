الإثنين المقبل .. ترامب يعلن عن أول تجمع انتخابى له منذ إصابته بكورونا

والتجمع الذى سيعقد فى مدينة سانفورد بولاية فلوريدا، يأتى بعد 12 يوما على إعلان إصابة ترامب بـ"كوفيد 19". وذكرت الحملة أن ترامب سيلقى كلمة فى مطار أورلاندو سانفورد الدولي. وأكد الرئيس الأمريكى مرارا خلال فترة تعافيه، أنه ينتظر بفارغ الصبر أن يخوض مجددا حملته الانتخابية ميدانيا تمهيدا للانتخابات الرئاسية فى 3 نوفمبر، فى وقت كان طبيبه قال إن الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامة "بلا مخاطر" بدءا من السبت.

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