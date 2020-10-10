بومبيو: أقمنا تحالفا حقيقيا ضد نظام إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة أقامت تحالفًا حقيقيًا ضد النظام الإيراني في الشرق الأوسط.
وأضاف بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "حرمنا النظام الإيراني من قدر هائل من الثروة".
وأول أمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي،
وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".
وذكر الموقع أن "الخزانة الأمريكية ستصدر ترخيصًا عامًا للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902".
وأوضح أن "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدًا لبرامجها النووية".
وشدد على أن "إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني".
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