إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن قبل انتخابات الرئاسة

أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، الجمعة، أن المناظرة الرئاسية التى كان من المقرر عقدها فى 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن ألغيت.





وقالت اللجنة فى بيان إن الحملتين أعلنتا عن "خطط بديلة لذلك التاريخ". وأضافت: "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة فى 15 أكتوبر، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها فى 22 أكتوبر". وبعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا، حولت اللجنة هذه المناظرة التى كان مقررا إجراؤها فى ميامى بولاية فلوريدا إلى لقاء افتراضي، وهو ما رفضه الرئيس بشكل قاطع. ومن المقرر إجراء مناظرة ثالثة بين المرشحين فى 22 أكتوبر. وكشفت وسائل إعلام أميركية أن المناظرة الثالثة المقرر إقامتها فى تينسى لا زالت قائمة فى موعدها المقرر.

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