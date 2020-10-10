أذربيجان وأرمينيا توافقان على وقف القتال في ناجورنى كراباخ

وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار فى إقليم ناغورنى كراباخ، بدءا من الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي، حسبما أعلنت روسيا التى قادت جهود الوساطة بينهما.





وقال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف إن نظيريه فى البلدين المتنازعتين، وافقا على مبادرة موسكو لوقف القتال، بعد لقاء جمعهما فى العاصمة الروسية، الجمعة. كما أضاف لافروف أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على بدء محادثات "جادة" لتسوية النزاع، وتحدث أيضا عن تبادل للأسرى وجثث القتلى بين الطرفين. وأدلى لافروف بهذه التصريحات بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرمينى والأذربيجانى فى موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان، إن "أذربيجان وأرمينيا ستباشران بوساطة الرؤساء المشاركين فى مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، مفاوضات جوهرية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية" للنزاع فى ناغورنى كراباخ.

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