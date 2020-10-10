المكسيك تسجل 5263 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة، أنها سجلت 411 وفاة و5263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 83507، والإصابات إلى 809751.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس تسجيل 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و370 حالة وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وقالت الحكومة إن"العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب قلة الفحوصات ولجوء البعض إلى العلاج بالطرق البدائية".

وتجدر الإشارة، إلى أن المكسيك بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت رابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.