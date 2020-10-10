لا يوجد سبب طبي لذلك.. حملة ترامب تعلق على إلغاء المناظرة الرئاسية مع جو بايدن

انتقدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار لجنة المناظرات الرئاسية إعلانها إلغاء المناظرة، التي كان من المقرر عقدها في الـ15 من أكتوبر الجاري.

قالت الحملة في بيان لها، إنه "لا يوجد أي سبب طبي يبرر هذا القرار".

وأضافت: "لا يوجد مانع من إجراء المناظرة في 15 أكتوبر في ميامي كما هو مقرر، لأن الرئيس ترامب سيكون بصحة جيدة، وهو مستعد للمناظرة".

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية في وقت سابق من الجمعة، أن المناظرة المزمعة في الـ15 من أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، "لن تعقد".

وقالت في بيان لها، إن "حملتي الرئيس ترامب ومنافسه بايدن، أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ".

ورفض الرئيس الأمريكي، الخميس، خططا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير يهدف إلى الحد من خطر انتشار فيروس كورونا في ضوء إصابة الرئيس.

وكانت المناظرة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بين الطرفين قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، قد شهدت حالة من الفوضى، إذ قاطع الرئيس الجمهوري بايدن والمحاور طوال الوقت.

وعبر ترامب عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناظرات الرئاسية قد يؤدي إلى قطع الصوت عن مكبر صوته أثناء المواجهة.