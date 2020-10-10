بمسحه واحده تخلصى من اسمرار تحت الابطين ومنطقة البكينى نهائيا ومن اول استعمال اسمرار الجلد من المشكلات الجمالية التي لا تقبل بها الفتيات وتبحث كثيراً عن طرق طبيعية تساعدها على التخلص منها نهائياً ولكنها لا تجد حلول مثالي سوى استخدامها لأنواع عديدة من مستحضرات التجميل التي تعطيها نتائج عكسية تماماً، ولكن أنت من الآن سيدتي يمكنك الاستعانة بأفضل الوصفات الطبيعية المنزلية التي يتم استخدامها بكل بساطة وقد علمنا بأنك بحاجة لذلك وحرصنا على أن نستعرضها إليك اليوم فكوني معناالوصفات الطبيعية لتخلص من اسمرار تحت الابطين ومنطقة البكيني
يوجد كثير من الوصفات التي تستخدم لتفتيح وتبيض الجسم ويمكن الاستفادة منها كثيراً ومنها الآتي:
- خشب الصندل:
من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين ويمنح البشرة إشراقته وتوهجه ولكي تبدو ببشرة أجمل قومي بخلط عصير نصف ليمونة مع 4 ملاعق من مسحوق خشب الصندل مع إضافة القليل من ماء الورد واخلطي المكونات جيداً وضعيها بالمناطق الحساسة قبل الخلود للنوم وفي الصباح عليك بغسلها بالماء البارد وتكرارها كل يوم للحصول على نتائج فعالة.
- اللوز والحليب:
اللوز من أحد أنواع المكسرات التي تحتوي على فيتامين “أ و إ”، والأحماض الدهنية التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها ويتم استخدامه عن طريق نقع 6 حبات من اللوز في الماء ومن ثم سحقها وإضافة ملعقة كبيرة من الحليب وضعي الخليط على المناطق الحساسة لمدة 15 دقيقة ومن ثم تنظيفها بلطف وتكرارها ثلاث مرات بالأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى وصفه سحريه للقضاء على اسمرار تحت الابطين ومنطقة البكينى نهائيا ومن اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.