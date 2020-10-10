اقوى وصفه سحريه للقضاء على اسمرار تحت الابطين ومنطقة البكينى نهائيا ومن اول استعمال

بمسحه واحده تخلصى من اسمرار تحت الابطين ومنطقة البكينى نهائيا ومن اول استعمال اسمرار الجلد من المشكلات الجمالية التي لا تقبل بها الفتيات وتبحث كثيراً عن طرق طبيعية تساعدها على التخلص منها نهائياً ولكنها لا تجد حلول مثالي سوى استخدامها لأنواع عديدة من مستحضرات التجميل التي تعطيها نتائج عكسية تماماً، ولكن أنت من الآن سيدتي يمكنك الاستعانة بأفضل الوصفات الطبيعية المنزلية التي يتم استخدامها بكل بساطة وقد علمنا بأنك بحاجة لذلك وحرصنا على أن نستعرضها إليك اليوم فكوني معنا

يوجد كثير من الوصفات التي تستخدم لتفتيح وتبيض الجسم ويمكن الاستفادة منها كثيراً ومنها الآتي:

خشب الصندل:

من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح المناطق الحساسة وتحت الابطين ويمنح البشرة إشراقته وتوهجه ولكي تبدو ببشرة أجمل قومي بخلط عصير نصف ليمونة مع 4 ملاعق من مسحوق خشب الصندل مع إضافة القليل من ماء الورد واخلطي المكونات جيداً وضعيها بالمناطق الحساسة قبل الخلود للنوم وفي الصباح عليك بغسلها بالماء البارد وتكرارها كل يوم للحصول على نتائج فعالة.

اللوز والحليب:

اللوز من أحد أنواع المكسرات التي تحتوي على فيتامين “أ و إ”، والأحماض الدهنية التي تعمل على تغذية البشرة وترطيبها ويتم استخدامه عن طريق نقع 6 حبات من اللوز في الماء ومن ثم سحقها وإضافة ملعقة كبيرة من الحليب وضعي الخليط على المناطق الحساسة لمدة 15 دقيقة ومن ثم تنظيفها بلطف وتكرارها ثلاث مرات بالأسبوع.