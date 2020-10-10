أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في التاسع من أكتوبر، انخفاضا من 21 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 15 قبل يوم. وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين.. 15 إصابة كورونا جديدة في يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.