التحالف يعترض ويدمر "مفخخة حوثية" باتجاه السعودية

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" من المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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