حملة ترامب : لا يوجد سبب طبى يبرر إلغاء المناظرة مع بايدن

وقالت الحملة فى بيان لها، إنه "لا يوجد أى سبب طبى يبرر هذا القرار".

وأضافت: "لا يوجد مانع من إجراء المناظرة فى 15 أكتوبر فى ميامى كما هو مقرر، لأن الرئيس ترامب سيكون بصحة جيدة، وهو مستعد للمناظرة".

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية فى وقت سابق من الجمعة، أن المناظرة المزمعة فى الـ15 من أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطى جو بايدن، "لن تعقد".

وقالت فى بيان لها، إن "حملتى الرئيس ترامب ومنافسه بايدن، أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ"