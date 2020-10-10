ترامب يعلن توقفه عن تناول أدوية كورونا منذ 8 ساعات

وقال ترامب فى المقابلة "فى الوقت الحالى أنا لا أتناول أى أدوية، لا أتناول أى أدوية منذ ثمانى ساعات على الأرجح".

وأعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، أمس الجمعة 9 أكتوبر، عن موعد عودة ترامب إلى ممارسة نشاطه الاعتيادى فى حملته الانتخابية منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حملة ترامب فى بيان إن ترامب سيعود يوم الاثنين لأول تجمع انتخابى له منذ إصابته بكورونا.

وفى وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة فى المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

​وقال الدكتور شون كونلى فى مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

​يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. تم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبى للعلاج فى اليوم التالى وخرج من المستشفى يوم الاثنين.