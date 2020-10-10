أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية بثت، الجمعة، بعد أسبوع على دخوله المستشفى بسبب إصابته بكوفيد-19، أنّه "لم يعد يتناول أدوية"، كاشفا مزيدا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.
وحلّ الرئيس الأميركي ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة فوكس، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترامب على الهواء.
وقال ترامب لسيغل: "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".
ولم يتّضح متى تمّ تسجيل المقابلة التي قال كارلسون إنّ طاقما من البيت الأبيض صوّرها.
وقال أطباء ترامب في وقت سابق إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك ديكساميثازون الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.
وقال ترامب أيضًا إنه خضع مجددا لفحص كوفيد-19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب وتناول أدوية كورونا.. سؤال حُسم بإجابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.