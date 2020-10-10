أكثر من 36.6 مليون مصاب بكورونا فى العالم والوفيات تجاوزت مليونا و600 ألف

وتم تسجيل إصابات الفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و633598 إصابة فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات 212819.

وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالى عدد الوفيات 106490.

وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و28444 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات فيها 148957 فى ثانى أكبر حصيلة فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين إذ سجلت مليونا و272238 إصابة، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 22257 حالة.