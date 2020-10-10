اندلاع حريق في محطة مترو بالعاصمة الإيرانية طهران

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع حريق ضخم في محطة مترو بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقالت شبكة "خبر أون لاين" الإيرانية إن السلطات الإيرانية أعلنت حالة تأهب قصوي، مشيرةً إلى أن هناك تواجد مكثف لقوات الأمن والطورائ.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إصابة أي شخص.

وأوضحت أنه تم إرسال 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.