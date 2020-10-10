مذبحة الصيصان.. الشرطة تتدخل لإنقاذ 3 آلاف كتكوت

عثرت الشرطة الإسبانية، الجمعة، على أكثر من 20 ألف كتكوت في حاوية مهجورة في منطقة شحن قرب مطار أدولفو سواريز مدريد- باراخاس في العاصمة.

ووفقا لصحيفة بوليسيا ناسيونال، تُركت الكتاكيت في صناديق لمدة 3 أيام دون طعام أو ماء، ونفق منهم نحو 6 آلاف حتى وقت العثور عليها الجمعة.

وجرى تم نقل الكتاكيت إلى جمعيات حماية الحيوان، لكنها كانت في حالة سيئة ونجا من بينهم 3 آلاف فقط.

وذكرت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن ما حدث.

ونشرت الشرطة الإسبانية فيديو للحاوية بعد العثور عليها في مدريد على حسابها الرسمي في "تويتر".