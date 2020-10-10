كوريا الشمالية.. الجارة الجنوبية ترصد "الحدث الضخم"

ذكر الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن عرضا عسكريا ضخما نظم على ما يبدو في كوريا الشمالية السبت بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية في بيان "تم رصد إشارات تدل على عرض عسكري - يتضمن معدات وأعداد كبيرة من الأشخاص - في ميدان كيم إيل سونغ في وقت مبكر من صباح اليوم" السبت.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية "تراقب الحدث عن كثب".

ويجري هذا العرض في أوضاع محلية مثقلة للغاية، وخاصة بسبب وباء كوفيد-19.

وأغلقت كوريا الشمالية التي لم تؤكد أي إصابة على أراضيها، حدودها في يناير للحد من انتشار الفيروس.

وخلافا للعروض السابقة، لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية، فيما تم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، مما يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودا.

ويفرض المجتمع الدولي سلسلة من العقوبات الصارمة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصواريخ البالستية.