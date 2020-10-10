ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن حريقا شب في محطة للمترو في غرب طهران في ساعة مبكرة من صباح السبت، مضيفة أنه لم يسفر عن ضحايا.
وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية، مجتبى خالدي، إن الحريق وقع في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.
وأضاف أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه.
وتعرضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.
ويعود آخر هذه الحوادث الى الرابع من سبتمبر الحالي، حين أصيب أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام غربي إيران.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق في محطة للمترو بطهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.