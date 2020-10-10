إيران : اندلاع حريق فى مترو طهران

أكد المتحدث باسم منظمة خدمات الطوارئ فى إيران، مجتبى خالدى، اليوم السبت، اندلاع حريق فى محطة مترو بالعاصمة طهران، قائلاً إن "منظمة خدمات الطوارئ أرسلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث".





وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "مهر"، قال خالدى إن "حريقًا اندلع الساعة 7:45 من صباح اليوم فى محطة مترو منطقة (اكباتان) غربى طهران، وتم إرسال أربع سيارات إسعاف على الفور إلى مكان الحادث". ونوه المتحدث الإيرانى إلى أن "خط مترو الأنفاق هذا مغلق الآن، ولا يستقبل الركاب، ويوجد رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ فى مكان الحادث لإجلاء الركاب من محطة المترو"، موضحًا: "لا نعرف عدد الجرحى المحتملين بعد، وسيتم الإعلان عن أنباء أخرى لاحقا". يذكر أن مترو طهران هو أهم وسيلة للنقل فى العاصمة طهران، إذ يضم حاليا 5 خطوط مترو فى طهران بإجمالى 110 محطات، يبلغ طولها 150 كيلومترًا.

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