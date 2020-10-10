ممنوع بأمر المحكمة.. تحذير لرئيس دولة من التحدث بهذه اللغة

تأكيدًا على استقلالية والقواعد الدبلوماسية، وبموجب قرار قضائي بات، صار من الممنوع على الأوكراني التحدث باللغة الروسية أثناء تأدية مهام وظيفته الرسمية، خاصة فيما يتعلق باللقاءات والمكاتبات، وخلافه، وفق ماذكرت وسائل اعلام روسية.

وأصدرت المحكمة العليا قرارًا بمنع الرئيس فلاديمير زيلينسكي من استخدام اللغة الروسية أثناء عمله.

لفتت المحكمة في بيانٍ لها إلى أن زيلينسكي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويؤدي وظائف رئاسية، وبالتالي يجب أن يتحدث في المناسبات الرسمية فقط بلغة الدولة، الأوكرانية، وعدم التحدث بأي لغة أخرى.

وكان من رفع الدعوى ضد زيلينسكي قوميين ونواب في مدينة لفوف، الذين لم يعجبهم حقيقة أن الرئيس في عام 2019 أجاب عن أسئلة المشاركين في مؤتمر "آي فورم" باللغة الروسية.

من جانبها، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في مدينة لفوف زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.