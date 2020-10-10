قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي تدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية. وأوضح المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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