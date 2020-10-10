بعد وفاة 1886 إسرائيليا بـ كورونا.. رئيس الشاباك الأسبق يهاجم نتنياهو

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، مقالًا لرئيس جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي الأسبق الشاباك "يوفال ديسكين" والذي هاجم خلاله رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو".

وقال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، في مقاله، إن خروج فيروس كورونا عن السيطرة واستمرار التفشي الشديدة للوباء فى إسرائيل، وسلسلة القادة الإسرائيليين الذين خالفوا تعليمات مواجهة الفيروس، وتصرفات اليهود المتشددين الخطيرة، ونقص الاستثمار في المنظومة الصحية بتل أبيب، كل هذه تعكس بؤس أداء القادة الإسرائيليين الذين اخترناهم بأيدينا".

وأضاف "يوفال ديسكين" أن "أكثر من 1886 إسرائيليا ماتوا بسبب مضاعفات فيروس كورونا خلال 7 أشهر، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير وفي المعدل الحالي لانتشار الفيروس"، مؤكدًا أنه في السنوات الخمس للانتفاضة الثانية التي تعتبر أسوأ موجة مسلحة منذ قيام إسرائيل قتل قرابة 1200 يهودي".

وأشار إلى أن "هناك مليون إسرائيلي عاطل عن العمل، والمزيد من الشركات تغلق، وأطباء وخبراء يتحدثون عن فيروس كورونا، ويصفونه بأنه خصم ماكر ومراوغ، صحيح أنني فوجئت بتعريفهم، لكن الحقيقة المؤلمة أن الفيروس ليس ماكرًا ولا مراوغًا، إنه مجرد عبء وراثي غير معهود، لذلك فإن الرسوم البيانية المقلقة لأعداد ضحاياها المتصاعدة ليست سوى انعكاس حزين لوجه إسرائيل ومجتمعها في 2020".

وطالب رئيس الشاباك الأسبق بضم بعض أجزاء من الضفة الغربية؛ تزامنًا مع تفشي كورونا بجانب الانقسامات السياسية والتحريض الحزبي المتبادل".

واختتم أنه "في هذه الأيام الصعبة، ومع تزايد عدد الضحايا، ونظام صحي خانق، ويعاني الإسرائيليون ويغرقون في أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، نستحق قيادة مختلفة ونظيفة، تتمتع بقوة معنوية ومثال شخصي، تعمل حصريًا من أجلنا، ودعونا لا ننسى أننا مسؤولية اختيار القيادة التي تحكمنا تقع على عاتقنا فقط، مع أننا كنا نعلم أن جزءًا كبيرًا منهم لا يستحقون، وعلينا تذكر ذلك حين نذهب لصناديق الاقتراع في المرة القادمة".