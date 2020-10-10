جانتس يتهم شرطة إسرائيل بقتل المتظاهرين المطالبين برحيل نتنياهو

ذكرت وسائل الإعلام العبرية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، الذي اتهم الشرطة الإسرائيلية بالتقصير في حماية المتظاهرين المطالبين باستقالة ومحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن المحتجين يتعرضون لأعمال عنف قد تودي بحياتهم وصولا إلى القتل ، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وطالب جانتس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، ببذل الجهود من أجل منع أعمال العنف ضد المتظاهرين، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الإغلاق الصحي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد او كوفيد19.

ودعا جانتس إلى تعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية في الميادين التي تشهد التظاهر، مستنكرا في الوقت ذاته اعتداء بعض المتظاهرين على رجال الشرطة.

وجاءت اتهامات جانتس بعد تسجيل بعض حالات الاعتداء من قبل مجهولين على المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أصيب عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة بعضها خطيرة من جهات غير معلومة.

وتشهد إسرائيل تظاهرات مستمرة منذ عدة أسابيع، يطالب المتظاهرون فيها القضاء الإسرائيلي بمحاكمة نتنياهو بتهم فساد إداري ومالي، كما يطالبونه بالاستقالة من منصبه.