تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

تقدمت عضوة الكونجرس الأمريكي كارين باس بمشروع قرار يطالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، واحترام حقوق الإنسان.

وقالت رئيس اللجنة الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأمريكي إنها قلقة حيال الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا ومشاركة إدارة حكومة آبي أحمد في مفاوضات سد النهضة، وفقا لصحيفة "بلاك ستار".

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وطالبت النائبة الديمقراطية باس جميع المعنيين باتخاذ موقف محايد يسعى لحل عادل ومنصف يرضي جميع الأطراف، معربة عن قلقها إزاء الأثر السلبي المترتب على خفض المساعدات الأمريكية لإثيوبيا.

وأوضحت أن هذا القرار يؤكد مجددا أن مجلس النواب الأمريكي يقف إلى جانب شعب إثيوبيا، ويدعم جهودهم السلمية لدفع الإصلاح الديمقراطي.

ويدعو القرار لتشجيع الحكومة الأمريكية دور الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف التوصل لحل منصف لجميع الأطراف.

في سياق آخر، يتطرق المشروع للأوضاع في إثيوبيا وما تشهده البلاد من أعمال عنف خلال الفترة الماضية، والاضطرابات العرقية في المجتمع.

كانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقلت عن مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس قولهم إن هذا القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا التي تقدر بـ 130 مليون دولار.

ودخلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا فصلا جديدا من الأزمة، بعدما أعلنت أديس ابابا الملء الأولي لخزان سد النهضة في يوليو الماضي.

وسبق أن قالت رئيسة إثيوبيا ساهلى زويد، إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال الأشهر الـ12 القادمة. في خطوة من شأنها أن تثير توترا مع مصر والسودان.