إسرائيل تسجل 1794 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1,794 إصابة بفيروس كورونا خلال إجراء 24,727 فحص في الـ24 ساعة الماضية.

وبموجب المعطيات، بلغ مجمل الإصابات 287,858 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس في إسرائيل، ويوجد في إسرائيل 60,722 إصابة نشطة.

ويوجد في إسرائيل 860 مصابا حالتهم خطيرة من بينهم 241 مصابا يستعينون بأجهزة تنفس، بينما يوجد 292 مريضا حالتهم متوسطة.

وذكرت البيانات الجديدة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1,886 حالة، فيما توفي أمس 35 شخصا وتسجيل 3,708 إصابة تم التوصل إليها بعد إجراء 49.778 فحص.

وتنوي الحكومة الإسرائيلية البدء بالخروج من الإغلاق بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي سجل خلال الأيام الأخيرة، ويمكن أن يؤدي إلى تخفيف كبير بالقيود المفروضة بسبب الإغلاق الشامل في إسرائيل، لكنه لن يكون فوريا.